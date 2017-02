Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, numerosi scout dei top club europei hanno assistito alla sfida fra Porto e Sporting Lisbona disputatasi ieri a Oporto e che ha visto i futuri avversari in Champions della Juventus. Proprio la società bianconera ha inviato i suoi osservatori allo stadio per visionare non solo la formazione lusitana dal punto di vista tattico, ma per visionare anche Soares autore della doppietta che ha dato la vittoria al Porto e Andre Silva punta che piace anche al Real Madrid