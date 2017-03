La Juventus guarderà con occhi interessati la sfida che si disputerà questa sera in Francia fra Paris Saint Germain e Lione. Osservatori della Juventus sono attesi al Parc des Princes di Parigi per assistere al big match di giornata della Ligue 1. Tanti gli obiettivi di mercato del club bianconero che non ha mai nascosto il proprio interesse per i centrocampisti Marco Verratti e Corentin Tolisso, ma occhio anche alla posizione nel PSG di Blaise Matuidi e Javier Pastore pupilli da tempo del dg Beppe Marotta.