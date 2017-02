La UEFA dice Barcellona. Il massimo organismo del calcio europeo si è divertito a profetizzare il prossimo vincitore della Champions League, utilizzando dati statistici: a quanto pare quest'anno i blaugrana alzeranno al cielo la Coppa per la sesta volta nella loro storia.



QUATTRO REGOLE - Lo studio scientifico afferma di poter indovinare il futuro campione in base a quattro criteri. Prima di tutto, per arrivare alla finale, è necessario di solito finire primi nel girone: dunque PSG, Manchester City, Benfica, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Porto e Siviglia risulterebbero già escluse. Poi, è importante “difendere ma non troppo”. La squadra che ha subito meno gol nella fase a gironi, infatti, non ha mai vinto la competizione dall’introduzione del nuovo formato nel 2003. Questo fattore è senza dubbio penalizzante per Juventus e Atletico Madrid, le squadre che hanno concesso meno reti finora in Champions. E’ inoltre da non sottovalutare l’esperienza della concorrente: difficilmente una squadra esordiente sarà in grado di disputare la finale. Questo elemento porterebbe all'eliminazione del Leicester di Ranieri. Infine, nella stragrande maggioranza dei casi, il vincitore della Champions ha già afferrato il trofeo in passato: niente Napoli, insomma. Nelle ultime 19 stagioni soltanto il Chelsea ha aggiunto per la prima volta il suo nome alla lista dei trionfatori. Rimane solo il Barcellona...