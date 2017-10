Prima Allegri ha annunciato il suo impiego con la Primavera nelle prossime settimane, poi il ct della Croazia l'ha inserito nella lista dei convocati per la doppia sfida con la Grecia, che deciderà l'accesso ai Mondiali. Come riserva, ma questo conta poco. Quello che conta è il segnale: parole e fatti fanno capire che il rientro di Pjaca è davvero molto vicino a la Juve potrebbe ritrovarsi con un talento in più. Un'arma in più.