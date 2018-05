Fabbrica di talenti. L'Atalanta si conferma straordinaria dal punto di vista del settore giovanile, produce pepite d'oro in continuazione e l'ultimo a spuntare - aspettando il decollo di Melegoni, il prossimo in rampa di lancio - è stato Musa Barrow, attaccante classe '98 capace di conquistare Gasperini in poche settimane. Da gioiello della Primavera a protagonista in prima squadra, Barrow segna e mostra giocate di assoluta prospettiva. Ecco perché tanti top club hanno iniziato a seguire da vicino Musa, dopo averlo già fatto nelle giovanili dove dimostrava di essere di altra categoria.



TRA JUVE E STRATEGIA - Lo conoscono a memoria gli scout della Juventus, vigile nelle ultime settimane anche per osservare Barrow in prima squadra. Ottime relazioni, gradimento totale per questo talento da parte della Juve così come da parte di Chelsea, Tottenham e altri club (anche tedeschi, Borussia Dortmund su tutti) che hanno inviato i propri uomini a seguire Barrow. Impossibile non promuoverlo, ma la strategia del presidente Percassi è chiara: l'idea è di tenere Musa per un altro anno a Bergamo, farlo crescere e aumentare la sua valutazione così da venderlo per oltre 30/35 milioni di euro nei prossimi mesi, tra gennaio e giugno 2019. Dipenderà da Barrow, dai suoi gol ma c'è un'idea di valorizzazione totale da parte dell'Atalanta. Messaggio chiaro anche alla Juve: ci vorrà tempo per prenotare Musa, il nuovo che avanza a soli 20 anni...