La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sul mercato della Juventus. Niente da segnalare, se non che da oggi Emre Can può essere libero di firmare – senza indennizzo da parte del club acquirente – per un’altra squadra. Chiunque è in scadenza di contratto con una certa squadra può firmare già da sei mesi prima per un altro club, e se succede dentro la finestra di gennaio deve avvenire con piccola o grande integrazione.



Così non sarà per Emre Can che è in scadenza col Liverpool il 30 giugno prossimo e per il quale l’ad Beppe Marotta farà «ogni sforzo possibile» per portarlo alla Juventus a costo zero euro. A questo proposito, Jurgen Klopp, attuale tecnico di Can ai Reds, ha detto: "Noi vogliamo assolutamente tenerlo: ma se dovessimo salutarci e dirci addio, allora gli stringerò la mano; se dovesse rimanere invece ci saluteremo come facciamo tutti i giorni. Vedremo". La sensazione è che l’affare non sarà brevissimo, detto che la Juventus ha preso da tempo contatti con l’entourage del giocatore mettendo sul piatto un contratto di 4 anni più uno a 5 milioni.



Nei prossimi giorni, l’a.d. Marotta perfezionerà i rinnovi di Giorgio Chiellini (uno più uno) e Andrea Barzagli (2019). "Ci siamo – ha detto ieri il difensore livornese a Sky –, a breve rinnoveremo, non ci saranno sorprese. Nel prossimo mese avverrà tutto senza problemi".



Come detto nei giorni scorsi, la Juventus – che ha incassato 7 milioni dal riscatto del Sassuolo di Lirola e ha ceduto Mattiello alla Spal – ha perfezionato l’ingaggio del classe ‘99, trequartista, Leandro Fernandes, in scadenza dal Psv. Nel frattempo, altri due baby: Ocampo, terzino paraguaiano ma comunitario, classe 2002 dal Luquen, e Arnel Jakupovic, attaccante austriaco di origine bosniaca di 19 anni che arriva in prestito dall’Empoli.



Ma Kwang-Song Han? Niente accordo fra Cagliari e Juve (che proponeva ai rossoblù Cerri e Caligara, quest’ultimo è comunque andato in Sardegna): intanto il nordcoreano va subito in rossoblù, se ne riparlerà per giugno. Come per Darmian (Juve avanti) e Pellegrini, in pole su Cristante: per il romanista si è fatto avanti anche l’Atletico Madrid, clausola rescissoria massimale di 28 milioni.