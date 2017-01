La Juventus continua ad aspettare la decisione di Patrice Evra. Non ci sono novità, per ora, con il francese che continua a prendere tempo, ma la Vecchia Signora ha il mercato bloccato. Senza il suo addio, infatti, non si può accelerare per Kolasinac. Ma lui non ha fretta e sembra estremamente sereno, con il Valencia che non cambia la sua proposta.