La Juventus è sempre al lavoro per ringiovanire la rosa, con l’obiettivo di innalzare anche il livello medio dei giocatori in casacca bianconera. Il reparto più chiacchierato di questa stagione è il centrocampo, e a tal proposito la Juve starebbe pensando a Emre Can, forte giocatore del Liverpool. Il tedesco è in scadenza nel 2018 ed il suo cartellino si aggira attorno ai 25 milioni. La giovane età (23) e la discreta esperienza internazionale rendono il giocatore del Liverpool un potenziale affare per la Juve.