Massimo Ambrosini ha commentato dagli studi di Sky Sport la possibile incidenza delle competizioni europee sulla lotta scudetto tra Juventus e Napoli. “I giocatori delle grandi squadre secondo me si caricano quando giocano più partite", spiega l'ex centrocampista: "Dicevamo lo stesso con Ancelotti un po’ di tempo fa. Non credo che alla Juve gioverebbe un’uscita dalla Champions. Napoli? Non hanno tenuta mentale per fare due competizioni mentre alla Juve non spaventa. Tornando al calendario, il Napoli deve andare due volte a Milano prima di andare a Torino contro la Juve. Se vogliamo andare nello specifico il calendario del Napoli mi sembra più è più complicato.”