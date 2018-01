Napoli e Juve se la giocheranno fino all’ultima giornata per la vittoria dello scudetto. Ne è convinto Marco Amelia che ha dichiarato a Radio Kiss Kiss: “In campionato la Juventus ha recuperato terreno, ma il Napoli ha conquistato quasi 100 punti nel 2017 e può giocarsela fino alla fine. In Coppa Italia Sarri ha messo in campo calciatori con meno spazio ma che hanno qualità importanti. Forse non si aspettavano un’Atalanta che giocasse a ritmi così alti, il loro pressing è stato incredibile”.