Pietro Anastasi, ex attaccante della Juventus, ha commentato la sconfitta contro il Barcellona ai microfoni di ItaSportPress: "Una squadra che commette certe ingenuità non può pensare di vincere la Champions League. Bisogna ammettere che l’assenza di Bonucci si sente, ma c’è tempo per rimettere le cose a posto. L’unico a salvarsi è stato Pjanic: da quando è a Torino calcia raramente in porta, invece ieri ha tirato e si è impegnato, l’ho visto sui livelli di Roma. In generale, però, resta la brutta figura della Juventus. Dybala ha risentito del confronto con Messi: se vuole diventare come lui deve sfornare altre prestazioni. Ieri non ha giocato da fuoriclasse perché ha sentito la pressione di sfidare Messi e l’ha gestita male".