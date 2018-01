Pietro Anastasi, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Ilsussidiario.net della sfida di stasera contro il Cagliari: "Che match mi aspetto? Sicuramente una partita in cui la Juventus parte nettamente favorita e deve temere solo se stessa: quando i bianconeri sono in forma è davvero difficile batterli. Il Cagliari? Cercherà di dare tutto, cercherà di essere molto attento tatticamente, coprendo gli spazi e poi provando a ripartire per mettere in difficoltà la Juventus. Se i bianconeri sono già sui livelli della scorsa stagione? E' una Juventus che ha a disposizione una rosa molto ampia e di notevole qualità tecnica, una Juventus che anche quest'anno potrà raggiungere i suoi obiettivi stagionali. Se la sosta arriva in un momento sbagliato per la squadra di Massimiliano Allegri? Diciamo che la sosta non è l'ideale, specialmente quando si attraverso un ottimo momento di forma; la Juventus dovrà sfruttarla mantenendosi concentrata e allenandosi al meglio per quando ripartirà il campionato".