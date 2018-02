Milan Badelj parla alla vigilia del match tra Juve e Fiorentina: "Contro i bianconeri ho vinto due volte: a Firenze nel gennaio scorso, con una rete – dichiara il croato a Il Corriere dello Sport- . Ho imparato una cosa ben precisa da queste sfide. Quando batti squadre come la Juventus o il Napoli è perché lo meriti, non puoi vincere per caso. E noi ci proveremo anche questa volta. Cosa mi aspetto? Non una partita normale. Mi aspetto una Fiorentina capace di lottare, come fatto a Bologna. La squadra più forte d’Italia? Sì, insieme al Napoli. Quali sono i bianconeri da temere di più? Mi piace tantissimo Dybala, ma anche Pjanic. O addirittura Mandzukic, che è croato come me, compagno di Nazionale ed è un guerriero vero, uno di quelli che gioca per la squadra. Bernardeschi? I fischi saranno normali. Io dico che è un giocatore straordinario e mi auguro che riesca a dimostrarlo sempre di più. Da sabato, però".