Alla Juventus arriverà solamente in estate, dopo aver finito la stagione con il suo Boca Juniors. Nell'attesa, Rodrigo Bentancur svolgerà le visite mediche al J Medical per assaggiare un pezzo di mondo bianconero. Grande protagonista della vittoria al Sub 20 dell'Uruguay, il classe '97, parla a Olé manifestando la sua gioia e dando un consiglio tattico alla Juve: "Sono molto felice, questo titolo è un sogno che si realizza. Con l'Uruguay avevo il compito di organizzare il gioco in una posizione più arretrata. Con il Boca invece sto giocando principalmente da numero 8". Playmaker in nazionale, mezzala con il club: da regista ha reso al massimo. E ha vinto.