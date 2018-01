Ai microfoni del Corriere dello Sport, Roberto Boninsegna parla del mercato della Juve: "Io farei tre interventi in entrata, uno per reparto: qualche sforzo negli acquisti va messo in conto. Prima di tutto, la Juve non ha un regista nonostante Pjanic stia facendo molto bene: la partita col Verona ha fatto emergere ancora di più il problema visto che Allegri ha dovuto cambiare modulo togliendo Bentancur. Un giocatore come Pirlo ormai non c'è più, e lo stesso vale per una difesa che ha da poco perso Bonucci. Benatia si sta rivelando all'altezza, però con lui c'è Barzagli che ha 36 anni...".



DYBALA - "Però si sente sempre la necessità di un terzo attaccante, che vada a completare: se si fa male Higuain, è un problema. A quel punto, Allegri dovrebbe avanzare Mandzukic con l'obbligo di modificare il sistema. Dybala può fare al massimo la seconda punta, adesso l'importante è che sia stato recuperato al 100%: ha capito che società è la Juventus, lì non si guarda in faccia nessuno come successo di recente con Del Piero e Vidal. L'interesse del club, che pure tratta bene i giocatori, è sempre la priorità".



NAPOLI - "Di sicuro, quella di Allegri è l'unica squadra che tiene il passo verso la vetta. Sarà certamente il mercato di gennaio a fare la differenza: questi sono i valori, così è un gioco a due tra Napoli e Juve. Che mantengono un ritmo imprendibile".