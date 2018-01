Antonio Cabrini, esterno della Juventus dal 1976 al 1989, ha parlato a IlSussidiario.net della lotta scudetto in Serie A. Focus sul match di stasera all'Allianz Stadium: "Sarà una partita difficile per la Juve, che incontrerà il Genoa che sta attraversando un buon momento. Un Genoa che è sempre una squadra ostica e potrebbe quindi mettere in difficoltà la formazione di Allegri. Juve condizionata dalla sosta? No non credo, visto che i giocatori sono ormai abituati a questa cosa. Una situazione che del resto riguarda anche le altre squadre e quindi lo stesso Genoa". Sull'assenza di Paulo Dybala, Cabrini spiega: "Non dovrebbe pesare quasi niente, visto che la Juventus ha un organico molto grande, con tanti giocatori in grado di sostituire Dybala".