Martin Caceres si è presentato oggi alla Lazio. Il difensore ex Juve ha ricordato, tra le altre cose, che la sua prima rete in Serie A è arrivata proprio contro i biancocelesti: “Per me questo è un rilancio – ha spiegato l’uruguaiano in conferenza stampa –. La Lazio è una squadra molto importante in Italia e io voglio dare il mio meglio, quel che ho vinto in passato non è importante perché conta solo il presente. Il primo gol in Serie A, con la Juve, lo feci alla Lazio ma a parte queste cose sono contento di essere qui. Verona? Gli ultimi sei mesi mi hanno fatto bene, ho dimostrato di essere in forma. Farò di tutto per questa maglia. Ruolo? Non ho preferenze di ruolo, posso giocare sia a 3 che a 4.”