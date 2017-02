Se Allegri dovesse davvero abbandonare la panchina della Juventus la prossima estate, a prendere il suo posto non sarà sicuramente Diego Pablo Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid era stato nei giorni scorsi accostato, oltre che all’Inter, anche ai bianconeri ma la smentita su un possibile futuro del Cholito sulla panchina juventina è arrivata dal direttore sportivo dei Colchoneros, José Luis Caminero, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kicker: «Siamo molto sereni, in quanto Simeone ha un contratto con la nostra società fino al 2018 e ci ha già comunicato di volerlo rispettare. Il nostro allenatore, infatti, non bada alle voci di mercato, ma è concentrato al 100% sull’Altetico Madrid e di conseguenza non abbiamo davvero nulla da temere».