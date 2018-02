Mauro German Camoranesi ha parlato della sfida di Champions League tra Juventus e Tottenham sul Corriere di Torino. “Un 1-0 sarebbe il risultato perfetto", spiega l'ex centrocampista bianconero: "La squadra favorita? La Juve, ma per la storia e la tradizione che ha, perché poi sul campo, a livello di gioco e per qualità, sarà un duello alla pari. Kane è un ottimo attaccante. Anche l’altro giorno, contro l’Arsenal, ha fatto un gol della madonna. Kane oppure Higuain? Per una squadra italiana prendo il Pipita, per una inglese, Kane. Lo dico per l’adattamento. L'uomo decisivo? Khedira è il giocatore per queste partite. È spesso in sordina, ma fa tutto, e lo fa sempre piuttosto bene. Matuidi? Quando c’è lui la squadra ha un altro ritmo, ma la Juve ha tanti giocatori bravi. Douglas Costa può essere determinante. Ha la possibilità di cambiare il ritmo, creando il vantaggio numerico per la squadra. Una caratteristica che mi piace molto”.