Fabio Capello, ex allenatore anche della Juventus, ha espresso le sue riflessioni circa il futuro europeo dei bianconeri, soffermandosi sui sorteggi di Nyon: “Se togliamo il Leicester che sulla carta è la squadra più debole ed il Monaco che spesso non riesce ad essere continuo per 90 minuti le altre squadre sono tutte da evitare compreso il Borussia Dortmund: sono tedeschi, hanno la giusta mentalità e di solito arrivano in fondo a questi appuntamenti – per poi aggiungere - La Juve può arrivare in fondo perché ha attitudine ed è robusta. Io, da italiano, faccio il tifo per loro”. Pochi minuti e si scoprirà l’avversario della Juve per i quarti di finale di Champions League, con Capello che, a differenza di Buffon, vede negli inglesi, assieme al Monaco, l’avversario più abbordabile per la banda di Max Allegri.