Arrivato al Pescara nella sessione di mercato invernale, Alberto Cerri, attaccante di proprietà della Juventus, ha trovato la sua quadra con l’arrivo di Zdenek Zeman in panchina ed ha anche trovato il suo primo gol in Serie A domenica scorsa contro il Genoa, rete che ha raccontato così a SpazioJ: «E’ stata un’emozione unica, un momento indescrivibile: spero sia un punto di partenza per me e per questo girone di ritorno del Pescara». Il classe 1996, inoltre, è tornato sull’esperienza estiva quando ha partecipato alla tournée con la Juve: «Sono cresciuto tanto, anche perché giocare con alcuni tra i giocatori più forti del mondo è un sogno che si avvera. Mi hanno impressionato tutti i giocatori di Allegri, ma forse Dybala ancora più degli altri».