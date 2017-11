Alessandro Del Piero ha analizzato dagli studi di Sky Sport il momento della Juventus, reduce da una vittoria più sofferta del previsto contro il Benevento. “Nell’arco di un campionato capitano momenti meno lucidi, purtroppo per la Juve, perché sicuramente se ne sono resi conto e Allegri dovrà far qualcosa", spiega l'ex attaccante e capitano bianconero: "C’è una ripetitività in alcune cose. La squadra prende gol, magari vince comunque ma prende davvero tanti gol. In generale, i ragazzi di Allegri non danno più la sensazione di dominare la partita. Sono vulnerabili".