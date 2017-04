Il tecnico dell’Udinese, Luigi Delneri, ha parlato ai mricrofoni di Tuttosport. Tanti i temi trattati, e non è mancata una digressione sulla Juventus, che ha allenato nella stagione 2010-2011: “Rispetto a due anni fa i bianconeri sono più solidi e consapevoli della propria forza. E ci sono giocatori come Higuain e Dybala che fanno la differenza. Magari avessi potuti averli io... In Italia per ora la Juventus è imbattibile, per struttura fisica, per mentalità. Loro quando vincono non si adagiano mai, anzi, aumenta la loro fame. E ‘ questo che noi tutti dobbiamo imparare da loro”.



Poi elogia il Napoli, suo prossimo avversario: “È la squadra che gioca meglio in Italia, ma che è ancora un pochino al di sotto della Juve”.