Il tecnico della Francia Didier Deschamps analizza la situazione di Paul Pogba che è in rotta con José Mourinho. “Sinceramente non conosco i motivi per cui Pogba sta attraversando questo momento – ammette il tecnico transalpino, ex centrocampista della Juventus -. Ma evidentemente è una situazione che non apprezza in relazione a tutto ciò che potrebbe offrire. Le ragioni possono essere molteplici. Non può essere felice per quello che sta passando con il suo club”.