Il PSG si è divorato il Guingamp (4-0) e ora ha il Monaco nel mirino. Al termine della gara, però, spazio anche per parlare di mercato. Di Maria avvisa Parigi: non cedete Verratti. Queste le sue parole: "Una partenza di Verratti? Sì, sarebbe un duro colpo - ha detto a Canal Football Club -. Penso che il PSG non li lascerà andare. È molto difficile lasciare giocatori come Marco o Marquinhos. Sono calciatori che giocano ad alti livelli e possono arrivare ancora più in alto". Poi la sentenza: "Sono giovani, sarebbe una follia lasciarli andare".