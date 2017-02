La figura di Raymond Domenech evoca bei ricordi a tutti gli appassionati di calcio italiani. Il suo volto scuro in primo piano è una delle immagini emblematiche del 9 luglio 2006, giorno in cui l'Italia si laureò per la quarta volta Campione del Mondo ai danni proprio della Francia. L'ex commissario tecnico della Nazionale francese è attualmente senza panchina da diversi anni ma segue naturalmente con interesse il calcio del suo paese. Intervistato a tal proposito da l'Equipe, Domenech ha implicitamente avvicinato Tolisso alla Juve: «Nel Lione è arrivato un centrocampista totale e giovane come Lucas Tousart e per questo credo che Tolisso possa partire in estate».