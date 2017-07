Dopo averlo affrontato come avversario in Spagna Unai Emery ha accolto a braccia aperte Dani Alves al Psg. L’acquisto del calciatore brasiliano è stato completato nel giro di poche ore ed il tecnico dei francesi ha commentato a L’Equipe: "Ho parlato con Aurier per dirgli che mi auguravo potesse proseguire con noi. Ma lui mi ha detto che vorrebbe partire, e che preferiva rimanere a Parigi per preparare la sua partenza. A quel punto abbiamo preso Dani Alves , un giocatore molto esperto che ha uno spirito da vincitore". ​