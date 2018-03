Ciro Ferrara, ex difensore di Juve e Napoli, commenta la lotta scudetto tra le sue due ex squadre a Il Mattino: "Perché il Napoli non dovrebbe crederci? Tutto è ancora aperto, ci sono possibilità importanti. Non deve demoralizzarsi. È vero che dipende dalla Juventus ma non ci sono squadre infallibili, anche un passo falso del Napoli sembrava impossibile e invece è successo. Ha una mentalità consolidata: quando sta dietro non si scoraggia, quando sta davanti non sente pressioni. Ma il Napoli ha tenuto aperto il campionato fin qui e deve continuare. Mancano ancora dieci partite. Il Napoli dovrà andare a Torino per vincere. Servirà la partita perfetta e allo stesso tempo la Juve dovrà sbagliare qualcosa. Poi la squadra di Sarri ha fatto meglio in trasferta. Ma manca tempo, prima c’è il Genoa".