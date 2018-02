Il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini parla a Sky Sport della lotta scudetto tra Juve e Napoli: "Mai come quest’anno l’obiettivo del Napoli è lo scudetto, a differenza di altri anni vedo un Napoli molto convinto di poter vincere il campionato. Quando c’era Higuain il Napoli non era così convinto di vincere, sembrava quasi rassegnato ad arrivare secondo. Il Napoli mi sembra un po’ più brillante. Io ritengo la Juventus più forte, ma il Napoli è straordinario. Sicuramente fai più fatica a giocare contro alla Juventus. In questo momento la differenza tra le due non si vede perché stanno correndo tutte e due al massimo". La ‘Dea’ incontrerà proprio i bianconeri nelle prossime due partite: prima in campionato e poi nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Entrambi i match saranno giocati all’Allianz Stadium.