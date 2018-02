Steven Gerrard, bandiera storica del Liverpool, ha voluto mandare un messaggio ad Emre Can, ai microfoni di BT Sport: "Emre Can, se fossi in te resterei a Liverpool. Sarebbe una grande perdita, è un giocatore di livello, è cresciuto, è maturato continua a diventare ogni giorno migliore. Il Liverpool lo ha reso un grande giocatore, Klopp ed il suo staff sono perfetti per lui. Non posso prendere una decisione per Emre ma se fossi nei suoi panni sarei più paziente con il Liverpool e resterei lì. Il club ed i tifosi credono in lui".