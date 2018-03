Nicolò Barella è uno degli obiettivi di mercato della Juventus per la prossima stagione. Il presidente del Cagliari Giulini, tuttavia, fa un prezzo molto alto per il proprio talento che è cercato anche da altri top club italiani ed europei: “Per noi Nicolò è un centrocampista moderno, totale, e i centrocampisti così alla Nainggolan, quelli che valgono 30, 40, 50 milioni di euro, sono in grado di giocare in qualsiasi ruolo”, dichiara il presidente dei sardi a La Gazzetta dello Sport. “Pensiamo che che Barella possa giocare da play, anzi c’è una squadra che lo vuole proprio solo come play. La sua crescita però non è ancora completa. La definitiva maturazione passa giocando in quel ruolo, quindi mi auguro di vederlo in campo proprio come play".