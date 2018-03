Il centrocampista della Spal Alberto Grassi ha parlato della stagione in corso in un’intervista rilasciata a Tuttosport. oi giovani distribuiti tra difesa e centrocampo, esperti come Antenucci, Floccari e Paloschi là davanti. Ora dobbiamo fare punti con tutti, per regalare la salvezza alla società e ai tifosi. Due vittorie e un pareggio? Ma noi continuiamo a fare le nostre cose di sempre. Non abbiamo cambiato atteggiamento in campo, diamo sempre il massimo in allenamento. Non abbiamo mai smesso di ascoltare Semplici e ci abbiamo messo qualche distrazione in meno". Parlando poi di Caldara e Spinazzola, suoi ex compagni di squadra all’Atalanta (e prossimi a diventare nuovi calciatori della Juventus), Grassi ha aggiunto: “Caldara ha una grande forza fisica ed è un giocatore intelligente. Spinazzola è “ignorante”, nel senso buono del termine. Non ha paura, possiede fisico, corsa e qualità. Possono fare la loro figura anche in un contesto importante come quello della Juve".