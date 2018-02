Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha parlato ai microfoni di BT Sport dopo il derby vinto contro l'Arsenal: "Siamo contenti per la vittoria, in partite così è sempre bello. Purtroppo nonostante le opportunità non siamo riusciti a chiuderla, però alla fine abbiamo vinto. Abbiamo fatto 7 punti in tre partite difficili, ora arriva anche la Champions, in un'altra gara fondamentale. Juventus? Non vedo l'ora, sarà importantissima. Giochiamo contro una delle difese migliori al mondo, soprattutto nell'ultimo periodo, dove sono stati eccezionali. Non vediamo l'ora di martedì, siamo impazienti".