Jurgen Klopp non chiude all'addio di Emre Can. Il tecnico del Liverpool, intervistato dalla stampa britannica prima della sfida con lo Swansea, spiega: "Ci sono altri posti con squadre di calcio, i giocatori possono voler andare via: probabilmente succederà anche in futuro. Non è un problema, ma non possiamo lasciarlo accadere troppo spesso. Mi spiego: dobbiamo fare in modo che voler andare via diventi difficile, dobbiamo creare una situazione in cui i giocatori vogliono restare. Emre Can? Gioca molto, specie con l'infortunio di Henderson, praticamente tutto il tempo. Per 60/70 minuti è stato impressionante contro il City. Vedremo cosa succederà. In questa generazione non tutti i calciatori sono bandiere di un unico club".