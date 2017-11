Alla vigilia della partita contro il West Ham, il tecnico del Liverpool Jürgen Klopp ha parlato anche della situazione di Emre Can, centrocampista in scadenza nel 2018 entrato da tempo nel mirino della Juventus: "Se ci fosse là fuori un ottimo giocatore con un contratto in scadenza la prossima estate, anche noi proveremmo a prenderlo. L'ho già detto, il nostro compito è quello di far diventare questo club il più accattivante possibile. Potrebbe anche firmare un nuovo contratto con noi a maggio, io non ho alcun problema. Finché Emre non mi fa capire che la sua testa è altrove, non devo parlare di questa faccenda".