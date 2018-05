Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Emre Can: "Siamo in contatto costante con Emre, lunedì prossimo sarà una giornata importante per decidere se tornerà ad allenarsi con noi o meno. Probabilmente non ce la farà per l'ultima giornata di Premier, sarebbe una bellissima notizia se tornasse per la finale di Champions League".