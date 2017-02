Per celebrare l'esordio in Serie A dal primo minuto del suo assistito, Nikola Naletic, agente di Marko Pjaca, ha rilasciato una lunga intervista a calciomercato.it: «Marko non è ancora riuscito a mettersi in mostra come vorrebbe, ma è comunque contento della sua avventura juventina finora. E' un talento assoluto dal punto di vista tecnico, ma chiaramente gli serve tempo per ambientarsi con il calcio italiano e con gli schemi di Allegri. Secondo me a Crotone ha fatto una buona gara, non era facile giocare contro una squadra che si è chiusa e pensava soltanto a non concedere spazio alla Juve. Ora arriva la Champions ed i bianconeri avranno tanti impegni ravvicinati: spero e credo che Allegri gli conceda più continuità».