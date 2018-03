Tuttosport ha intervistato Nicola Legrottaglie , ex difensore bianconero, in campo al Santiago Bernabeu il 5 novembre 2008 quando la Juve di Claudio Ranieri vinse sul campo del Real Madrid (0-2) grazie a uno straordinario Alex Del Piero . Era una Juve non stellare (tanti gregari come Manninger, Amauri, Molinaro, Marchionni) ma capace comunque di esaltarsi in una grande notte di Champions .



"Sul momento non capimmo la portata dell'impresa - le sue parole - solo col tempo mi resi conto di quello che avevamo fatto. E' stato fondamentale l'atteggiamento: io e Chiellini giocavamo da coppia centrale e ci siamo detti che se fossimo rimasti davanti all'area prima o poi un gol contro quegli attaccanti l'avremmo preso . Così decidemmo di tenere la linea molto alta, pur prendendo qualche rischio. Ma è stata una tecnica vincente al cospetto di Raul, Marcelo, Van Nistelrooy e campioni di quel livello". E poi un Del Piero straordinario , autore di una doppietta e applaudito dal Bernabeu come accade solo ai più grandi: "Non era più giovanissimo - conclude Legrottaglie - ma segnare due gol al Real Madrid è stata la consacrazione della sua grandezza e professionalità".