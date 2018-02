L’ex attaccante del Tottenham Gary Lineker presenta la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Juve e Tottenham e lo fa con una bella intervista rilasciata a Juventus.com: “La Juve è una grande squadra con grande tradizione. Hanno avuto tantissimi grandi giocatori che hanno vinto la Champions. La prima cosa che ho pensato al momento del sorteggio è che sarebbe stata una partita speciale. Il Tottenham è la mia ex squadra. Entrambe le squadre giocano un bel calcio e il Tottenham ha grandi giocatori come Alli e Kane, molto dipende dal loro stato di forma. Se stanno bene sarà una partita equilibrata. Hanno battuto il Real Madrid in Champions vincendo il girone che comprendeva anche il Borussia Dortmund. stanno facendo bene in campionato. Il duello tra la difesa della Juve e gli attaccanti del Tottenham sarà una delle chiavi della partita.”