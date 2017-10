Leon Goretzka è uno degli obiettivi della Juventus sia per il mercato di gennaio che per quello estivo visto che il centrocampista tedesco va in scadenza nel 2018. Il ds dello Schalke ha parlato del futuro del talento tedesco cercato anche da Liverpool, Barcellona a Bayern: "Ci sono due possibilità, o Goretzka rinnova con noi oppure se ne va in estate, non abbiamo mai pensato di cederlo prima della fine del suo contratto”, ha avvertito Heidel.