Luigi Maifredi è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc per parlare della lotta scudetto tra Napoli e Juventus. "Sarri per il nostro calcio è una mosca bianca", spiega l'ex allenatore di Bologna e Juve: "Tutto nella sua idea si basa sull’organizzazione e sul gioco, aspetti che ad allenatori come Allegri interessano meno. La favorita per lo scudetto? Se la Juventus resta in corsa per le coppe, il Napoli può avere qualche occasione in più”.