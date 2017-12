Andrea Mandorlini, ex tecnico del Verona, ha parlato sulle frequenze di Radio Crc della lotta scudetto: “Non esistono gare facili, Napoli e Juventus devono fare di tutto per vincere. Sarri e Allegri sono determinanti. Le seconde linee della Juve arriverebbero terze in campionato, mentre il Napoli deve fare qualcosina sul mercato. Scelte di formazione? Il tecnico tocca con mano i giocatori giorno dopo giorno. Sarri è bravo e se non prende alcune decisioni ci sarà un motivo. Forse anche i giocatori che non scendono in campo devono farsi qualche domanda”.