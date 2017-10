Alex Manninger si è ritirato al termine della passata stagione ma l’ex portiere austriaco conosce molto bene sia l’ambiente Juve che quello Liverpool dove nelle ultime stagioni ha avuto modo di conoscere meglio anche Emre Can, obiettivo di mercato dei bianconeri: “È tedesco ed è uno dei migliori giovani, uno che mi è sempre piaciuto. Nonostante sia ancora giovane, è sicuramente fortissimo, gioca come un veterano, attacca difende e sa fare anche gol. Se la Juve lo acquisterà non sbaglierà, è uno che non vuole mai perdere, un grande giocatore di carisma. Ha sangue turco ma ha la tecnica tedesca".