Massimo Mauro parla di Gonzalo Higuain nella propria rubrica Visti dall'ala su Repubblica.it: "La vittoria della Juventus sul Milan è stata favolosa. Vorrei dare merito ad Allegri e Buffon, che sono i gestori della psiche di tutti i giocatori. Basta vedere come hanno trattato Higuain: il tecnico con fatti e parole, il portiere intervenendo al momento giusto, supportando il proprio compagno di squadra in un momento in cui aveva tutta la critica contro. E il centravanti lo ha subito ripagato: in realtà nelle ultime 3/4 partite la prestazione c'era stata, Higuain era stato solo un po' sfortunato. Ma al Meazza ha mostrato la semplicità del grande giocatore, quella che fa la differenza. In lui ho rivisto Careca, quella capacità di calcio senza spostare la gamba dalla palla per prendere in contropiede il portiere, in maniera istintiva, tipica dei grandi attaccanti".