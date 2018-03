Intervistato da L'Open Space Thomas Meunier, terzino del Psg nel mirino della Juventus, ha parlato del proprio futuro: "La prossima estate un buon momento per lasciare il Psg? Non penso sia un buon momento per lasciare un club come il Paris Saint-Germain, è difficile rispondere a questa domanda. Se avrò l'occasione di restare resterò, se non mi vogliono più mi avviseranno loro".