Davide Nicola, ex allenatore del Crotone, ha parlato a Radio 24 di Champions League e di Juventus: "La Juve arrivò stanca a Cardiff. Di sicuro il Real Madrid ha una confidenza con la Champions incredibile. Ma stasera il Psg non parte battuto, ha grandi qualità gioca in casa e Di Maria non è l'ultimo dei sostituti di Neymar. Tottenham? Di impossibile non c'è nulla. La partita presenta delle minacce, ma la Juve ha la possibilità di dimostrare quello che vale. Sicuramente trova una squadra che sta bene e non sarà facile da battere. Ma non dimentichiamo che c'è stato un momento all'andata in cui la Juve poteva chiudere la qualificazione. Andata? Io credo che la Juve anche all'andata sapesse chi era il Tottenham. E' mancata nei momenti in cui non è riuscita a ripartire difendendo bassi. Allegri è un al top europeo, avrà preparato più di una strategia per la partita". Sui singoli, poi: "Higuain ha dimostrato numeri importanti in campionati importanti, ma oggi Kane è davvero molto molto forte, mi fido delle parole di Chiellini. Pochettino sta facendo cose importantissime da anni al Tottenham. Ha una media punti incredibile, è un ottimo allenatore".