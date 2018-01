Secondo il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà non è Hector Bellerin il nome giusto per il mercato Juve: "La Juve lo ha seguito, non è semplice strapparlo all'Arsenal - ha commentato a SportItalia - Il terzino di fascia giusto per la Juve è Darmian, non è più giovanissimo, ma ha maturato esperienza. Ci sono i margini per un suo ritorno in Italia. Bellerin è un profilo molto interessante che la Juve ha seguito, ma ce ne sono altri all'estero. E' un po' presto per dire con precisione su chi si butterà la Juve con una certa decisione. Sicuramente in una lista mettiamo in posti molto alti Darmian".