Paul Pogba non dimentica la Juventus e Dybala. Intervistato da TyC Sports, il centrocampista del Manchester United ha dichiarato: "Paulo è incredibile, davvero un giocatore di altissimo livello, di fama mondiale: sono sicuro che nei prossimi anni migliorerà e diventerà ancora più forte. Oltre a questo è anche un buonissimo amico, gli voglio molto bene. Un soprannome? R2-quadrato, è impressionante. Tutte le volte che lo fa, funziona. Mi ha scioccato quando l'ho visto, ero impressionato".



TRA MESSI E NEYMAR - "La prima volta che ho incontrato Messi? In occasione della finale di Champions League del 2015: era davvero piccolo, molto basso. Lui e il calcio sono una cosa sola, è un piacere per gli occhi ogni volta che lo vedo giocare. Neymar ha dichiarato che in futuro gli piacerebbe giocare con me? Per me si tratterebbe di un grande orgoglio, un piacere.



SUL PADRE - "Per me la felicità è essere sempre in salute, vincere trofei e stare bene con la mia famiglia. Ho perso mio padre da poco, era tutto per me, chi lo ha ancora deve viverlo fino alla fine. La vita è breve, voglio godermi tutti i momenti della mia vita: so che parlo come una persona anziana anche se ho 25 anni, ma lo dico perché ho amici che hanno avuto meno fortuna di me. Il calcio per me è un lavoro, io amo il mio lavoro, cosa posso chiedere di meglio?".