Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint-German, ha parlato nell'immediato post partita della finale di Coppa di Lega vinta contro il Monaco: "Sarò ancora qui l'anno prossimo? Non so, vedremo. Ma mi godo ogni momento e ogni trofeo che vinco con il mio club".



C'E' ANCHE IL BARCELLONA - Come scrive Mundo Deportivo, i blaugrana hanno provato a inserire il cartellino del centrocampista francese nell'operazione Neymar la scorsa estate e torneranno alla carica in vista della prossima estate.