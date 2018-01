Mino Raiola ha parlato ai microfoni di RMC Sport di uno dei propri assistiti, l'attaccante di proprietà della Juventus e in prestito al Verona Moise Kean. "Pellegri venduto al Monaco per 30 milioni? Kean ne vale 75 allora... per me è più forte di Pellegri, ha la sicurezza che non scade tra tre anni", spiega l'agente: "Pellegri ha tante cose per cui crescere, può essere uno dei più forti al mondo, se tra tre anni lo riesce a tenere allora ha fatto un buon affare".